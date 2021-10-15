Стоит ли ожидать снижения цен на авиабилеты? - МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

БАКУ/Trend/ - Использование авиакомпанией AZAL воздушного пространства над Арменией при выполнении внутренних рейсов Баку-Нахчыван-Баку вызвал дискуссии на тему снижения цен на авиабилеты.

Как сообщил Trend председатель Совета экспертов Ассоциации туристических агентств Азербайджана Гейдениз Гахраманов, стоимость авиабилетов на внутренние авиарейсы устанавливаются Тарифным советом.

Кроме того, по его словам, использование нового воздушного коридора приведет к незначительному сокращению времени перелета и расхода топлива, что не должно повлиять на снижение цен на авиабилеты.

Еще одним серьезным фактором Гахраманов назвал ощутимое подорожание авиационного керосина в мире.

«Если ранее стоимость авиатоплива для азербайджанских авиаперевозчиков была фиксированной, то сегодня она привязана для них к котировкам Platts. Безусловно, рост цен на керосин серьезно увеличивает финансовую нагрузку на авиакомпании».

Подорожание авиакеросина, по мнению эксперта, негативно отразится на и без того нестабильной из-за пандемического кризиса экономике авиакомпаний. Пандемия коронавирусной инфекции оказала серьезное негативное воздействие на авиационную сферу.

«Кризиса похожего масштаба отрасль прежде никогда не испытывала – во время пандемии большинство авиакомпаний приостановило международные и внутренние перелеты. Сегодня авиаперевозчики, в том числе и азербайджанские, постепенно налаживают маршрутную сеть и возвращаются к географии полетов, которая была до пандемии. Поэтому в нынешних условиях говорить о снижении тарифов на пассажироперевозки можно будет говорить лишь после восстановления отрасли в целом и восстановления авиаперелетов до уровня, который наблюдался до пандемии», - сказал Гахраманов.