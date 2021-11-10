АБР будет уделять приоритетное внимание переходу Узбекистана к рыночной экономике (Эксклюзив)

БАКУ / Trend / - Азиатский банк развития (АБР) будет уделять приоритетное внимание переходу Узбекистана к рыночной экономике посредством реформ, региональной взаимосвязанности и сотрудничеству, а также устойчивому и инклюзивному росту при планировании своей помощи, сказал Trend представитель АБР.

Представитель заявил, что АБР помогает Узбекистану с помощью инновационных инструментов финансирования, таких как частичные кредитные гарантии и схемы государственно-частного партнерства, в соответствии со стремлением Узбекистана привлечь частные инвестиции в проекты государственной инфраструктуры.

"Согласно амбициозным планам Узбекистана по переходу к "зеленой экономике", АБР расширит свою деятельность по производству электроэнергии в стране из возобновляемых источников за счет государственного и частного финансирования", - заявил представитель.

По его словам, АБР предоставляет Узбекистану не только финансирование, но и консультации по вопросам политики и инновационные решения.

"Мы помогаем правительству реализовать его амбициозную программу реформ в соответствии с передовой международной практикой. Это включает в себя помощь в улучшении управления государственными предприятиями и изменение роли государства, которое будет способствовать развитию частного сектора", - отметил представитель.

В заключение представитель добавил, что АБР планирует оставаться ведущим партнером Узбекистана по развитию и доверенным советником в реформировании стратегических секторов, таких как энергетика, транспорт, водоснабжение и санитария, а также реабилитации инфраструктуры для улучшения условий жизни своего населения и создания благоприятных условий для частного сектора.