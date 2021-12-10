В промышленные зоны Азербайджана планируется инвестировать $250 млн

БАКУ /Trend/ - Ожидается, что в промышленные зоны Азербайджана будут инвестированы 250 миллионов долларов.

Как сообщает Trend, об этом сказал исполняющий обязанности председателя Агентства по развитию экономических зон Азербайджана Эльшад Нуриев на брифинге, посвященном работе, проделанной в Сумгайытском химическом промышленном парке и промышленных зонах в Карабахе.

По его словам, в настоящее время в Азербайджане действуют пять промышленных кварталов.

«Основная цель промышленных зон - обеспечение устойчивого развития ненефтяного сектора, создание и расширение новых производственных сфер в Азербайджане с использованием инновационных технологий, а также расширение карты экспорта этой продукции. В настоящее время в промышленных зонах в качестве резидентов зарегистрированы 55 хозяйствующих субъектов. В промышленные зоны вложены 3,7 миллиарда долларов, а в будущем предполагается вложить полмиллиарда манатов, или 250 миллионов долларов, и создать 1500 новых рабочих мест», - сказал Нуриев.

(Автор: Хаган Исаев)