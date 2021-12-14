Номинальный ВВП Азербайджана превысит $50 млрд - Микаил Джаббаров

БАКУ /Trend/ - По итогам 2021 года номинальный ВВП Азербайджана, по прогнозам министерства экономики, превысит 50 миллиардов долларов.

Как сообщает Trend, об этом сказал во вторник министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе азербайджано-турецко-грузинского бизнес-форума в Баку.

По его словам, Азербайджан уже обеспечил достижение поставленных целей в рамках стратегии развития экономики на 2022-2026 годы.

По итогам 11 месяцев текущего года, по словам Джаббарова, темпы роста ВВП Азербайджана составили 5,3 процента. В ненефтяном секторе рост составил 6,4 процента.

«Что касается темпов роста экспорта ненефтяной продукции, то в отчетном периоде этот показатель составил 44 процента. Мы прогнозируем, что эта динамика сохранится до конца года», - сказал министр.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)