Поставки туркменского газа в Азербайджан через Иран - начало нового сотрудничества в сфере энергетики региона - иранские эксперты

БАКУ /Trend/ - 28 ноября 2021 года Азербайджан, Иран и Туркменистан подписали в Ашхабаде контракт о своповых поставках газа, реализация которого началась 1 января 2022 года.

В соответствии с подписанным с Туркменистаном соглашением, с начала года газ, предназначенный для транспортировки в Азербайджан, уже поставляется в нашу страну, сообщила ранее Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR).

По ее данным, газ транспортируется на территорию Нахчыванской Автономной Республики. Оставшийся объем газа будет получен в районе Астары.

Как сказал Trend глава комитета по энергетике Палаты торговли, промышленности, горнодобывающей промышленности и сельского хозяйства Ирана Гамидрза Салехи, реализация соглашения по поставкам туркменского газа в Азербайджан по территории Ирана является началом нового сотрудничества в энергетическом секторе региона.

"Иран обладает уникальной инфраструктурой для транспортировки газа и других энергоносителей. Возможна реализация больших планов в сфере энергетического сотрудничества с соседними странами", - сказал Салехи.

Как заявил Trend иранский эксперт в области энергетики Нерси Гурбан, поставки туркменского газа в Азербайджан через Иран окажут позитивное влияние на сферу энергетики.

По его словам, каждое экономическое соглашение оказывает положительное влияние на политические отношения.

С этой точки зрения соглашение по свопу газа важно для Азербайджана и Ирана, отметил Гурбан.

"Однако инфраструктуры, по которой туркменский газ поставляется в Азербайджан через Иран, недостаточно для экспорта голубого топлива в Европу в будущем. Ирану нужны новые трубопроводы для экспорта газа в Европу.

Если Иран решит экспортировать свой газ в Европу, на строительство газопровода уйдет 5-6 лет", - сказал Гурбан.

По его мнению, реализация соглашения по свопу газа способствовала расширению сотрудничества Ирана с соседними странами в газовой сфере.

"Иран даже может обеспечить своповые поставки туркменского газа в Турцию, Ирак и Пакистан", - подчеркнул эксперт.

(Автор: Эльнур Багишев. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)