ЗАО AzerGold увеличило отчисления в госбюджет

БАКУ /Trend/ - В 2021 году ЗАО AzerGold перечислило в государственный бюджет Азербайджана 33 миллиона манатов.

Как сообщает Trend, об этом сказал в понедельник председатель правления ЗАО AzerGold Закир Ибрагимов на пресс-конференции, посвященной итогам 2021 года и предстоящим задачам компании.

По его словам, этот показатель вырос на 158 процентов (в 2,6 раза) по сравнению с 2020 годом.

В целом за последние пять лет ЗАО перечислило в госбюджет 73,8 миллиона манатов, сказал Ибрагимов.

(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Константин Шапиро)