ЗАО AzerGold увеличило отчисления в госбюджет
БАКУ /Trend/ - В 2021 году ЗАО AzerGold перечислило в государственный бюджет Азербайджана 33 миллиона манатов.
Как сообщает Trend, об этом сказал в понедельник председатель правления ЗАО AzerGold Закир Ибрагимов на пресс-конференции, посвященной итогам 2021 года и предстоящим задачам компании.
По его словам, этот показатель вырос на 158 процентов (в 2,6 раза) по сравнению с 2020 годом.
В целом за последние пять лет ЗАО перечислило в госбюджет 73,8 миллиона манатов, сказал Ибрагимов.
(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Константин Шапиро)
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