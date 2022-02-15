Сердар Бердымухамедов стал первым кандидатом на пост президента Туркменистана

БАКУ /Trend/ - Вице-премьер Сердар Бердымухамедов стал первым кандидатом на пост главы государства на предстоящих досрочных президентских выборах в Туркменистане, сообщает Trend со ссылкой на электронную газету Nebit-Gaz.

Его кандидатура была выдвинута и единогласно поддержана на IX внеочередном съезде Демократической партии Туркменистана, прошедшем 14 февраля.

Выступая на съезде, Сердар Бердымухамедов заверил, что в случае избрания его на пост президента страны он и впредь будет следовать духовным принципам и наследию предков, не жалея усилий во имя Родины и процветания народа, усердно и творчески подходить к претворению в жизнь исторических начинаний лидера нации.

«Главной целью всех моих забот всегда будет счастливая жизнь нашего народа, превращение нашего государства в прогрессивную страну новой эпохи», - сказал Сердар Бердымухамедов.

Ранее президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поручил Центризбиркому начать подготовку к проведению досрочных президентских выборов, которые намечены на 12 марта.

С 14 февраля в Туркменистане стартовала избирательная кампания по выборам президента.