Ряд международных компаний из России перебазировался в Казахстан - Токаев

БАКУ /Trend/ - В настоящее время более 50 международных компаний из России перебазировались в Казахстан.

Как передает Trend, об этом сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи с общественностью Алматинской области в ходе поездки в регион в среду.

По его словам, концентрировать их все в крупных городах непродуктивно. Акимату нужно проработать размещение таких производств рядом с Алматы по периметру БАКАД, что существенно поможет экономике области.

«Обсудите этот вопрос с Правительством и компаниями. Областной центр должен стать «контрмагнитом» по отношению к Алматы. Мы должны создавать все условия для открытия инвесторами новых производств, в том числе осуществляющих релокацию из других стран. Данный вопрос нужно отрабатывать уже сейчас с целью беспрепятственного и бесперебойного товарообмена с зарубежными партнерами», - сказал Токаев.

Он также подчеркнул, что в регионе работает ряд крупных предприятий-экспортеров, от которых поступают основные налоговые сборы.

«Нужно помочь им в расширении производств через предоставление мер государственной поддержки. Министерствам национальной экономики и финансов представить предложения в месячный срок», - сказал Президент.