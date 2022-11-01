Вырос суммарный товарооборот между Казахстаном и странами ШОС

БАКУ /Trend/ - Суммарный товарооборот между Казахстаном и странами ШОС вырос на 22% и составил почти $51 млрд по итогам 2021 года.

Об этом заявил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов в ходе заседания Совета глав правительств государств-членов ШОС, прошедшем в режиме видеоконференцсвязи, передает во вторник Trend со ссылкой на правительство Казахстана.

По его словам, несмотря на пандемию и другие вызовы, на пространстве ШОС сохраняется достаточно высокая динамика развития. Так, по итогам прошлого года темпы экономического роста государств-членов варьировали в диапазоне от 4 до 9%, а суммарный товарооборот между Казахстаном и странами ШОС вырос на 22% и составил почти $51 млрд.

Вместе с тем, отметил Смаилов, для дополнительного стимулирования взаимной торговли важно привлекать банки и институты развития государств-членов к финансированию торговых сделок и экспортных операций в рамках мандата Межбанковского объединения ШОС. Кроме того, ранее неоднократно отмечалась необходимость привлечения инвестиций и высоких технологий.

«В этой связи призываем системно подойти к практической реализации Концепции создания Пула технопарков и инновационных кластеров ШОС. Предлагаем также создать Ассоциацию инвесторов государств-членов ШОС, которая могла бы объединить крупные инвестфонды. Приоритетами в ее работе стали бы обмен бизнес-информацией и лучшими практиками, формирование многосторонних проектов в ключевых отраслях экономики», — подчеркнул он.