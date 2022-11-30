Экспорт продукции сельского хозяйства Азербайджана ежегодно растет - AZPROMO

БАКУ /Trend/ - Агентство по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO) продвигает экспорт ненефтяной продукции страны на зарубежные рынки.

Об этом сказал в среду заместитель главы AZPROMO Зохраб Гадиров в ходе форума на тему «Торговля и экспорт», передает Trend.

По его словам, за январь-сентябрь 2022 года ненефтяной экспорт Азербайджана вырос на 17 процентов по сравнению с 2021 годом.

«На сегодняшний день свыше 60 процентов экспортируемой продукции приходится на долю товаров промышленного и химического секторов. Также наблюдается ежегодный рост экспорта продукции сельского хозяйства», - сказал он.

Гадиров подчеркнул, что в стране обеспечен благоприятный инвестиционный климат.

«В Азербайджане, в том числе на освобождённых территориях, созданы специальные парки, где предприниматели могут создать свой бизнес с господдержкой, а также поощрениями», - добавил он.