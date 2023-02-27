Благодаря господдержке азербайджанские МСП смогут продавать продукцию в еще трех торговых сетях (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Достигнуто соглашение о расширении возможности реализации в торговых сетях продукции, произведенной субъектами микро-и малого предпринимательства.

Как сообщили в понедельник Trend в Агентстве Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ), в трех гипермаркетах, входящих в сеть супермаркетов Bravo, с этой целью были созданы постоянные торговые точки. В настоящее время в этих торговых точках продаются чай, масла холодного отжима, вода и лимонады, мука, специи, мед, кофе, уксус, сухофрукты и другие продукты, производимые предприятиями микро-и малого бизнеса.

Председатель правления Агентства Азербайджана по разивтию МСБ Орхан Мамедов ознакомился с торговой площадкой, созданной для продажи продукции МСП (микро-и малых предпринимателей) в гипермаркете Bravo.

Отметим, что поддержка реализации в торговых сетях продукции, производимой субъектами микро-и малого предпринимательства, осуществляется в соответствии с Порядком, утвержденным Указом Президента Азербайджана от 1 декабря 2021 года.

По состоянию на январь 2022 года поступило 96 заявок от МСП, желающих воспользоваться поддержкой Агентства. В настоящее время в рамках данного механизма поддержки создано 7 постоянных торговых точек в различных торговых сетях, где реализуется продукция более 25 МСП.

В соответствии с поступившими в Агентство обращениями, продолжается работа по размещению продукции субъектов предпринимательства в крупных торговых сетях.

Субъекты микро-и малого предпринимательства, желающие организовать реализацию своей продукции в крупных торговых сетях, могут обратиться в Агентство в электронном виде, пройдя по ссылке. В рамках данной поддержки размер торговой площадки, предоставляемой предпринимателю в торговой сети, составляет 50 см, а срок размещения продукции в торговой зоне - 3 месяца. С учетом количества желающих и интереса к продукту срок размещения товара, на торговой площадке, может быть продлен еще на 3 месяца. Значительная часть арендной платы за торговые площади, предоставляемые в пользование субъектам МСП, покрывается государством.

(Перевод: Фидан Мустафаева)