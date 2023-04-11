БАКУ /Trend/ - Подписан Меморандум о взаимопонимании между Агентством Азербайджана по развитию МСБ и Внешнеторговой палатой Казахстана.

Как сообщили во вторник Trend в Агентстве Азербайджана по развитию МСБ, в рамках официального визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Казахстан, в Астане при участии глав государств был подписан ряд документов, в том числе Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Агентством Азербайджана по развитию МСБ и Внешнеторговой палатой Казахстана.

Документ подписали председатель правления Агентства Азербайджана по развитию МСБ Орхан Мамедов и председатель правления Внешнеторговой палаты Казахстана Аян Еренов.

Документ предусматривает торговые, инвестиционные возможности Азербайджана и Казахстана, экономическое сотрудничество, взаимное информирование об инновациях и различных мероприятиях в сфере МСБ, обмен опытом в сфере обслуживания, продвижение и поддержку сотрудничества, организацию совместных мероприятий и выставок для укрепления партнерства между МСБ двух стран.