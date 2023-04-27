Азербайджан может расширить сотрудничество с предприятиями Татарстана - министр

БАКУ /Trend/ - Азербайджан может расширить сотрудничество с крупными предприятиями Татарстана.

Об этом, как сообщает в четверг Trend, написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

В публикации говорится, что сотрудничество между татарстанскими компаниями и Азербайджаном, созданные возможности для деятельности иностранных компаний и перспективные проекты стали основными темами обсуждения на встрече с руководителями крупных предприятий Татарстана.

Отметим, что 28 апреля в Казани состоится бизнес-форум с участием представителей деловых кругов Азербайджана, заинтересованных в сотрудничестве с предприятиями и организациями Татарстана. Первый азербайджано-татарстанский бизнес-форум прошел в ноябре прошлого года в Баку.