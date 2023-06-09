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Инвестиционная деятельность привлекает все больший интерес в Азербайджане

Бизнес Материалы 9 июня 2023 11:17 (UTC +04:00)
Инвестиционная деятельность привлекает все больший интерес в Азербайджане

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - В последнее время инвестиционная деятельность привлекает все больший интерес в Азербайджане.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал генеральный директор ОАО «Инвестиционная компания Unicapital» Вугар Намазов в ходе мероприятия «День эмитента».

По его словам, особый интерес привлекает инвестирование в инструменты фондово-финансовых рынков.

"В Азербайджане развитие этой сферы и доступность инноваций на мировых рынках привели к повышенному интересу граждан к инвестированию в акции, фонды, деривативы и криптовалюты. Уровень финансовой грамотности среди населения уже достаточно высок. Когда вкладчик осознает, что его депозит финансирует компанию, которая привлекает заемные средства у банка, он предпочитает инвестировать напрямую в эту компанию по более выгодным условиям. Или же он получает большую материальную ценность, приобретая акции компании, а не только ее продукт. Таким образом, вкладчик или потребитель становится инвестором», - сказал Намазов.

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