БАКУ /Trend/ - В последнее время инвестиционная деятельность привлекает все больший интерес в Азербайджане.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал генеральный директор ОАО «Инвестиционная компания Unicapital» Вугар Намазов в ходе мероприятия «День эмитента».

По его словам, особый интерес привлекает инвестирование в инструменты фондово-финансовых рынков.

"В Азербайджане развитие этой сферы и доступность инноваций на мировых рынках привели к повышенному интересу граждан к инвестированию в акции, фонды, деривативы и криптовалюты. Уровень финансовой грамотности среди населения уже достаточно высок. Когда вкладчик осознает, что его депозит финансирует компанию, которая привлекает заемные средства у банка, он предпочитает инвестировать напрямую в эту компанию по более выгодным условиям. Или же он получает большую материальную ценность, приобретая акции компании, а не только ее продукт. Таким образом, вкладчик или потребитель становится инвестором», - сказал Намазов.