Турецкая строительная компания закрывает представительство в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Компания "FABAY Turizm Yatırımları İnşaat Anonim" объявила о закрытии своего представительства в Азербайджане, сообщает в четверг Trend.

Согласно данным Государственной налоговой службы при министерстве экономики Азербайджана, официальным представителем компании является Нахид Сулейманов (дата государственной регистрации в Азербайджане - 28.03.2017).

Кредиторы могут предъявить свои требования в течение двух месяцев по адресу: город Баку, Низаминский район, проспект Гейдара Алиева, 152.

Отметим, что компания "FABAY Turizm Yatırımları İnşaat Anonim" — турецкая строительная компания, созданная в 1948 году, с головным офисом в Стамбуле. Компания работает в отрасли строительства многоквартирного жилья. В настоящее время в компании работает 80 человек.