Швейцарская SECO назвала объем инвестиций в Азербайджан

БАКУ/Trend/ - На сегодняшний день Швейцария профинансировала проекты развития в Азербайджане на сумму около 109 миллионов швейцарских франков (119,3 миллиона долларов США).

Об этом сообщили в ответ на запрос Trend в Государственном Секретариате Швейцарии по экономическим вопросам (SECO).

"Из этой суммы примерно 76 миллионов швейцарских франков (83,2 миллиона долларов США) были профинансированы SECO. В рамках Программы сотрудничества Швейцарии с регионом Южного Кавказа на 2022-2025 годы SECO планирует профинансировать проекты общей стоимостью не менее 10 миллионов швейцарских франков (10,9 миллионов долларов США); в среднем 2,5 миллиона швейцарских франков (2,7 миллиона долларов) в год", - заявили в SECO.

Как сообщается, при разработке новых проектов SECO учитывает, среди прочего, стратегические ориентиры, а также национальные стратегии стран (например, в случае с Азербайджаном - национальные приоритеты социально-экономического развития). В настоящее время проекты, финансируемые SECO, продолжают фокусироваться на укреплении управления государственными финансами, содействии стабильности финансового сектора, дальнейшему улучшению деловой среды и расширению доступа к финансам в аграрном секторе, а также предоставлению консультативных услуг малым и средним предприятиям", - заявили в SECO.

Отметим, что общий объем финансирования в рамках Программы сотрудничества Швейцарии с регионом Южного Кавказа на 2022-2025 годы составляет 80,22 миллиона швейцарских франков.

X: @Lyaman_Zeyn