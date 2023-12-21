Названа стоимость контрактов, заключенных турецкими компаниями по восстановлению Карабаха

БАКУ/Trend/ - Стоимость контрактов, заключенных турецкими компаниями по восстановлению Карабаха, превысила 3,4 миллиарда долларов.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров

в ходе церемонии открытия азербайджано-турецкого инвестиционного форума.

«В 2021-2023 годах из государственного бюджета на реализацию восстановительно-строительных работ в этом районе выделено 7 миллиардов долларов США. Отрадно, что в проектах здесь активно участвуют турецкие компании. Стоимость контрактов, заключенных с турецкими компаниями по восстановлению Карабаха, превысила 3,4 миллиарда долларов», - сказал он.

Отметим, что сегодня в Баку стартовал азербайджано-турецкий инвестиционный форум.

В рамках форума будут рассмотрены возможности расширения азербайджано-турецкого сотрудничества по различным направлениям, подписаны инвестиционные соглашения и соглашения о сотрудничестве.

В мероприятии принимают участие более 600 представителей государственных учреждений и частного сектора из обеих стран.

В рамках форума пройдут панельные сессии, охватывающие секторы инвестиций, торговли, сельского хозяйства, оборонной промышленности, “зеленой” энергетики, оздоровительного туризма.