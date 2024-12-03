БАКУ / Trend/ - В Турции процесс цифровизации в финансовом секторе поддерживается долгосрочными планами и сильными регуляторными механизмами.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал заместитель председателя Агентства по банковскому регулированию и надзору Мустафа Айдын в ходе VIII Международного банковского форума.

"Банковский регулятор Турции - Агентство банковского регулирования и надзора - не только выполняет функции надзорного органа, но и играет роль проводника инноваций. В процессе цифровизации агентство предприняло важные шаги, которые упростили доступ банков к клиентам и повысили стандарты безопасности. Ранее мы выпустили постановление о банковских информационных системах и электронных банковских услугах, которое открыло новые перспективы для сектора в таких областях, как многофакторная аутентификация, облачные технологии, открытое банковское обслуживание и дистанционное привлечение клиентов. Кроме того, это постановление установило международные стандарты безопасности и обслуживания для электронных каналов банковских услуг, что принесло пользу не только банковскому сектору, но и всей финансовой экосистеме, стимулируя развитие финансовых технологий в нашей стране. В марте 2021 года мы выпустили постановление о методах удаленной идентификации клиентов и заключении договоров в электронном формате, что позволило банкам полностью перейти на цифровое привлечение клиентов", - сказал он.

По его словам, после успешного внедрения удаленного клиентского обслуживания для физических лиц, Турция внесла изменения в постановление, которые открыли возможность удаленного обслуживания и для юридических лиц, учитывая потребности сектора.

"С учетом меняющихся потребительских привычек в эпоху цифровизации и цели повышения финансовой доступности, в конце 2021 года мы утвердили постановление о цифровых банках и модели сервисного банкинга, что стало основой для создания глобально действующих цифровых банков. На сегодняшний день Агентство банковского регулирования и надзора выдало лицензии на создание шести цифровых банков, из которых пять уже получили разрешение на работу. Эти шаги не только укрепили банковский сектор Турции, но и стали примером для других стран региона", - добавил он.