Нефть продолжает дешеветь

8 августа 2017 09:40 (UTC+04:00)

Мировые цены на нефть опускаются во вторник утром, продолжая динамику понедельника, в то время как инвесторы ожидают итогов встречи технического комитета по мониторингу выполнения соглашения стран ОПЕК и ряда не входящих в эту организацию государств (ОПЕК+), передает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

По состоянию на 08.51 стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,42%, до 52,15 доллара за баррель. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,38% — до 49,20 доллара за баррель.

Комитет на встрече планирует обсудить выполнение странами-участницами своих обязательств по сокращению нефтедобычи. Свое участие на встрече комитета подтвердили несколько стран, которые раньше не на 100% соответствовали договоренностям. Встречи в Абу-Даби пройдут 7-8 августа под председательством России и Кувейта, в присутствии представителей Саудовской Аравии, сообщалось ранее в релизе ОПЕК.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью пролонгации. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.

"Если предположить, что никаких комментариев от технического комитета не последует сегодня, ближайшую динамику цен на нефть будут определять данные о запасах нефти в США от минэнерго страны, которые появятся завтра вечером", — цитирует агентство Рейтер старшего рыночного аналитика OANDA в Сингапуре Джеффри Халли (Jeffrey Halley).

Управление энергетической информации минэнерго США (EIA) выпустит свой недельный отчет о состоянии запасов нефти в среду в 17.30 мск. А позже сегодня Американский институт нефти (API) также выпустит свой отчет о запасах нефти в стране. Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 28 июля, неожиданно выросли на 1,8 миллиона баррелей, до 488,8 миллиона. При этом аналитики ожидали, что запасы, наоборот, снизятся — на 2,9 миллиона баррелей.

Azernews Newspaper
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