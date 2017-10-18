TAP обеспечит 12% потребления газа в Италии - SOCAR

18 октября 2017 13:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Трансадриатический трубопровод (TAP), предусматривающий поставки азербайджанского газа в Европу, превратит Италию в газовый хаб для Европы, сказал в интервью итальянскому агентству AGI заместитель вице-президента по инвестициям и маркетингу азербайджанской госнефтекомпании SOCAR Виталий Беглярбеков.

По его словам, за проектом TAP – будущее.

"Он [проект] будет иметь значительное положительное влияние на экономику Италии. Уже имеются контракты с компаниями по всей Италии на сумму почти семь миллиардов долларов", - сказал Беглярбеков.

Говоря об экологическом влиянии строительства трубопровода, заместитель вице-президента отметил, что компания внедрила усовершенствованные технологии, чтобы в дальнейшем сохранить окружающую среду, как на суше, так и на море.

"Были применены особые методы строительства для обеспечения полной водонепроницаемости трубопровода в секции микротуннеля, проведена модификация временной подъездной дороги к площадке и использованы бестраншейные технологии для обхода мест проживания вдоль наземного участка трубопровода. Кроме того, не будет никакого воздействия на пляж Сан-Фока ни во время строительства, ни во время эксплуатации трубопровода", - сказал Беглярбеков.

Представитель SOCAR подчеркнул, что TAP будет основным партнером для развития региона Апулия, способствовать его процветанию, созданию большего числа рабочих мест и превращению его в стратегическую область для Италии и Европы.

"Строительство трубопровода продвигается, и все разрешения, полученные от итальянских властей, как и недавнее решение Конституционного суда Италии, позволят проекту TAP быстро продвинуться с нынешнего уровня готовности в 57 процентов, до стопроцентного в 2020 году. Другие проекты, составляющие Южный газовый коридор - расширение Южнокавказского трубопровода и строительство TANAP через Турцию, будут введены в строй и начнут транспортировать газ из Азербайджана уже в 2018 году", - сказал Беглярбеков.

Заместитель вице-президента отметил, что в рамках первой фазы TAP будет поставлять в Италию восемь миллиардов кубометров газа, что составляет примерно 12 процентов от текущего потребления в Италии.

"По этой причине нам необходимо планировать второй этап, который позволит удвоить поставки в Италию и другие страны, создавая позитивное влияние на динамику цен и безопасность закупок энергоресурсов. Это превратит Италию в газовый хаб для Европы, какими сейчас являются Нидерланды и Австрия. Таким образом, Италия продолжит быть лидером в Европе в области транспортировки газа и станет перекрестком для транспортных сетей и терминалов СПГ", - сказал Беглярбеков.

ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор" и будет соединен с другим газопроводом - TANAP - на турецко-греческой границе: он будет проложен по территории Греции, Албании, по дну Адриатического моря, а затем направлен на юг Италии.

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубических метров в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TANAP будет завершено в 2018 году, а TAP - в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ поступил в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будет проложено по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и 8 километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, AzTAP ("дочка азербайджанской госнефтекомпании SOCAR) - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)

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Azernews Newspaper
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