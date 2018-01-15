Нефтяная корзина ОПЕК 12 января подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена нефтяной корзины ОПЕК 12 января составила 67,17 доллара за баррель, что на 0,21 доллара меньше показателя минувшего четверга, сообщили Trend в понедельник в картеле.

Стоимость корзины ОПЕК определяется на основании цен на Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Эквадор), Zafiro (Экваториальная Гвинея), Rabi Light (Габон), Iran Heavy (Иран), Basra Light (Ирак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Ливия), Bonny Light (Нигерия), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) и Merey (Венесуэла).

Мировые цены на нефть в понедельник умеренно поднимаются, несмотря на то, что число буровых установок в США по итогам прошлой недели увеличилось.

По состоянию на 12:19 понедельника, стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,13 процента - до 69,96 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,28 процента — до 64,48 доллара за баррель.

(Автор: Максим Цурков)

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