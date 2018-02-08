Австралийская компания получила контракт в рамках строительства новой платформы на АЧГ

БАКУ /Trend/ - Австралийская компания Benthic получила контракт на проведение геотехнических изысканий в Каспийском море на предполагаемом месте установки новой платформы на крупнейшем азербайджанском блоке нефтяных месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ), говорится в четверг в сообщении компании.

Согласно контракту, Benthic выполнит геотехнические работы с судна Topaz Caspian Supporter в первом квартале 2018 года.

"Специальный портативный дистанционно управляемый бур Benthic соберет ряд геотехнических проб с буровых скважин и образцов пьезометрического конусного зондирования в местах расположения платформы "Центрально-Восточный Азери", трубопроводов и их пересечения. По завершении морских операций и лабораторных испытаний будут подготовлены соответствующие отчеты по геотехническим данным", - говорится в сообщении.

Стоимость контракта не уточняется.

Ранее SOCAR и партнеры договорились о проведении инженерно-проектных работ с целью оценки строительства дополнительной добывающей платформы на контрактной площади АЧГ в рамках подписания нового соглашения по разработке блока до 2050 года.

Добыча первой нефти с платформы "Центрально-Восточный Азери" может быть начата в 2023 году.

Контракт на разработку блока АЧГ был подписан в 1994 году. 14 сентября 2017 года в Баку было подписано новое соглашение о разработке блока АЧГ до 2050 года.

Долевое участие в проекте выглядит следующим образом: BP (оператор) – 30,37 процента, AzACG (SOCAR) – 25 процентов, Chevron – 9,57 процента, INPEX – 9,31 процента, Statoil – 7,27 процента, ExxonMobil – 6,79 процента, TP – 5,73 процента, ITOCHU – 3,65 процента, ONGC Videsh Limitd (OVL) – 2,31 процента.

(Автор: Максим Цурков)

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