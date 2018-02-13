Цены на нефть повышаются на фоне позитивных прогнозов ОПЕК

Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов во вторник на позитивных прогнозах ОПЕК, опубликованных днем ранее, сообщает Интерфакс.

Апрельские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на $0,39 (0,62%) - до $62,98 за баррель. На торгах в предыдущий день их цена снизилась на $0,2 (0,32%) и составляла $62,59 за баррель - самый низкий уровень с 22 декабря.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на март утром во вторник увеличились на $0,32 (0,54%) - до $59,61 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена выросла на $0,09 (0,15%) и составляла $59,29 за баррель.

Подъем рынка накануне был ограничен прогнозом Управления по информации в области энергетики (EIA) министерства энергетики США, согласно которому ожидается увеличение добычи сланцевой нефти семью крупнейшими компаниями до 6,756 млн баррелей в сутки. При этом оценка производства в феврале была пересмотрена до 6,65 млн б/с с ранее ожидавшихся 6,55 млн б/с.

ОПЕК в понедельник повысила оценку роста мирового спроса на нефть в 2017 году на 30 тыс. б/с, в этом году - на 60 тыс. б/с. Теперь ожидается, что по итогам 2018 года спрос на нефть увеличится на 1,59 млн б/с - до 98,6 млн б/с.

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