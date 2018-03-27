"Газпром" и "Нафтогаз" провели переговоры по расторжению газовых контрактов

"Газпром" и "Нафтогаз Украины" на прошлой неделе провели переговоры по расторжению контрактов на поставку и транзит газа, российский концерн также уведомил "Нафтогаз", что будет оспаривать решение Стокгольмского арбитража по транзиту, сообщил журналистам зампред правления "Газпрома" Александр Медведев, передает РИА Новости.

"Да, действительно, на прошлой неделе состоялась встреча "Газпрома" и "Нафтогаза Украины", переговорный процесс в рамках процедуры по расторжению контрактов на поставку и транзит газа начался", — сказал Медведев, отвечая на вопрос, состояли ли переговоры "Газпрома" и "Нафтогаза" по расторжению контрактов.

"Кроме того, "Газпром" еще раз уведомил "Нафтогаз", что будет оспаривать решение Стокгольмского арбитража по транзитному контракту — апелляция по этому делу будет подана до конца марта", — отметил Медведев.

Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил, что данные решения создали дисбаланс в пользу Киева, в связи с чем он с одной стороны обжалует их, а с другой — намерен расторгнуть сами контракты через этот же суд. В начале марта "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов.

В минувшую среду "Газпром" обжаловал в суде Швеции решение арбитража Стокгольма по искам с "Нафтогазом" по контрактам на поставку газа.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.