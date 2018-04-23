Азербайджан огласил объемы добычи с крупнейшего блока нефтегазовых месторождений

БАКУ /Trend/ - С ноября 1997 года до сегодняшнего дня с блока нефтегазовых месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспия добыты 454 миллионов тонн нефти, сказал в понедельник министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, выступая на III Международном форуме SOCAR "Downstream Каспий и Центральная Азия - торговля, логистика, нефтепереработка и нефтехимия".

"Доходы с блока АЧГ составили 131 миллиард долларов", - сказал Шахбазов. Новость обновляется Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости. По его словам, также с блока были добыты 144 миллиарда кубометров попутного газа.