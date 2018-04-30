SDL Nobel и BP подписывают новый контракт в Азербайджане

30 апреля 2018 15:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - SDL Nobel подписал новый 3-летний контракт с BP. В рамках этого контракта SDL Nobel будет оказывать услуги по изготовлению металлических конструкций, а также их установке для наземных и морских объектов BP в Азербайджане.

Основанная в 2016 году как местная компания, SDL Nobel стремится лучшими в своей категории услугами удовлетворять потребности крупных международных и местных клиентов в регионе.

SDL Nobel переняла передовой опыт от своих совладельцев - Nobel Oil Services (UK) Limited and SDL Denholm Limited, обладающих признанным местным и международным опытом.

“С 2004 года SDL Denholm Limited имела подобный контракт с BP и мы твердо уверены, что дочернее предприятие SDL Nobel последует ее примеру и продолжит успешную реализацию полного спектра деятельности и объема работ,” - отметил генеральный директор SDL Nobel Питер Уоддел.

SDL Nobel специализируется в оказании услуг по изготовлению металлических конструкций для нефтегазовой промышленности на морских и наземных объектах, к которым относятся услуги по установке, инспекция изготовленных материалов, испытание под давлением и прочие.

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