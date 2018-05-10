Нефть торгуется на максимуме за 3,5 года на решении США выйти из ядерной сделки с Ираном

Мировые цены на нефть в четверг торгуются на максимальных уровнях с ноября 2014 года на решении президента США Дональда Трампа выйти из ядерной сделки с Ираном, сообщает Прайм со ссылкой на данные торгов.

По состоянию на 08.08 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,73% - до 77,78 доллара за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,77% - до 71,69 доллара за баррель.

Цены на нефть обновили максимумы за 3,5 года после того, как во вторник Трамп объявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Кроме того, президент США заявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.

Введение санкций против Ирана может привести к сокращению запасов нефти в мире. На Иран в настоящее время приходится около 4% глобального предложения на рынке нефти, пишет агентство Рейтер. Аналитики Goldman Sachs отмечают, что санкции США против Ирана, вероятно, будут иметь "высокий уровень эффективности". По их прогнозам, летом стоимость нефти марки Brent может составить 82,5 доллара за баррель.

Поддержку росту мировых цен также оказали данные по запасам сырья в США. В среду Минэнерго страны сообщило, что коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 4 мая, уменьшились на 2,2 миллиона баррелей, или на 0,5% - до 433,8 миллиона баррелей, при этом прогнозировалось сокращение только на 0,2 миллиона баррелей.

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