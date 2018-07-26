Нефть дорожает на новостях из Саудовской Аравии

26 июля 2018 11:19 (UTC+04:00)

Мировые цены на нефть в четверг утром растут на новостях о приостановке Саудовской Аравией экспорта сырья через Баб-эль-Мандебский пролив после атаки на нефтяной танкер в Красном море, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

Cтоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,51% — до 74,31 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,06%, до 69,34 доллара за баррель.

В ночь на четверг по московскому времени министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что королевство решило приостановить экспорт нефти через Баб-эль-Мандебский пролив после атаки на нефтяной танкер в Красном море со стороны йеменских повстанцев. Йеменские мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) атаковали саудовский нефтяной танкер в среду утром.

По словам аль-Фалиха, атакованы были два танкера Саудовской национальной транспортной компании, каждый из которых перевозил два миллиона баррелей нефти. Незначительные повреждения получил один из танкеров. Никто из экипажа судна не пострадал. Через Баб-эль-Мандебский пролив, который соединяет Красное и Аравийское моря, проходит значительная часть международных торговых маршрутов, включая ключевые поставки энергоресурсов и продовольствия.

По словам главного рыночного стратега AxiTrader Грега Маккенна (Greg McKenna), объявление сегодня утром о том, что саудовцы закрыли некоторые участки морских путей из-за нападений хуситов, оказывает поддержку нефтяным ценам.

Способствуют росту стоимости нефти также данные статистики из США. В среду Минэнерго страны сообщило, что коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 20 июля, сократились на 6,1 миллиона баррелей, или на 1,5%, до 404,9 миллиона баррелей. Таким образом, уровень запасов продемонстрировал минимум с февраля 2015 года.

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