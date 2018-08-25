Стоимость Azeri Light 24 августа превысила $77

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", на базисе CIF в итальянском порту Аугуста 24 августа составила 77,51 доллара за баррель, что на 1,36 доллара больше показателя четверга, сообщил Trend в субботу источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light 24 августа составила 76,72 доллара за баррель, увеличившись на 1,34 доллара по сравнению с четвергом. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует этот сорт по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми – по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена на URALS с отгрузкой из порта в пятницу составила 74,72 доллара за баррель, что на 2,29 доллара больше предыдущего показателя.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 24 августа составила 75,06 доллара за баррель, что на 1,24 доллара больше показателя четверга.

(Автор: Анвар Мамедов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.