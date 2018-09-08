Азербайджанская нефть 7 сентября незначительно подешевела

8 сентября 2018 13:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли», на базисе CIF в итальянском порту Аугуста в пятницу составила 77,88 доллара за баррель, что на 0,02 доллара меньше показателя четверга, сообщил Trend в субботу источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light седьмого сентября составила 77,09 доллара за баррель, снизившись на 0,02 доллара по сравнению с предыдущим показателем. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует этот сорт по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми – по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена на URALS с отгрузкой из порта в пятницу составила 74,45 доллара за баррель, что на 0,05 доллара меньше показателя четверга.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, седьмого сентября составила 75,51 доллара за баррель, что на 0,08 доллара меньше предыдущего показателя.

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