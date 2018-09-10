SOCAR AQS завершила строительство скважины на азербайджанском месторождении

10 сентября 2018 17:47 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
В газете Los Angeles Times вышла статья о красоте Баку
Политика 17:45
Пашинян должен сделать правильный вывод из ошибок своих предшественников - эксперт
Политика 17:42
ГАЗ огласил сроки завершения строительства автомобильного завода в Азербайджане (Эксклюзив)
Бизнес 16:15
ВБ доволен уровнем сотрудничества с Азербайджаном (Эксклюзив) (ФОТО)
Бизнес 15:21
Американская компания озвучила доходы с блока месторождений в Азербайджане
Энергетика 14:24
Обнародована дата визита Владимира Путина в Азербайджан
Политика 12:58
Лента новостей
Активы коммерческих банков Узбекистана увеличились
Бизнес 18:54
СК Узбекистана увеличили объем собранных страховых премий
Бизнес 18:44
Ташкент и Мумбаи свяжет новый авиарейс
Узбекистан 18:37
Азербайджан отчитался по выполнению соглашения ОПЕК+ за август
Энергетика 18:34
В Саудовской Аравии будут наказывать за фривольное общение в мессенджерах
Арабские страны 18:34
Сервера популярных соцсетей могут быть перенесены в Азербайджан
ИКТ 18:30
Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодороги в Шабранском районе
Политика 18:29
ВБ: Банкам Азербайджана необходимо повышать капитализацию
Бизнес 18:24
Ислам - это наука, и к религии нужно подходить с научной точки зрения - Джавид Гурбанов
Общество 18:13