SOCAR огласила направления использования средств на повышение своего уставного капитала

Оператором разработки месторождения является SOCAR. Компания ожидает получения первой продукции с месторождения в 2021 году.

Об открытии месторождения "Умид" SOCAR объявила в 2010 году.

Risk-service контракт (контракт с минимальной гарантией возмещения) о разведке и разработке морского блока, включающего газовое месторождение "Умид" и перспективную структуру "Бабек" на Каспии, был подписан между SOCAR и операционной компанией SOCAR Umid Oil and Gas Limited 12 января 2017 года.

По данным SOCAR и по результатам бурения первой разведочной скважины, объем запасов месторождения оценивается более чем в 200 миллиардов кубометров газа и 40 миллионов тонн конденсата. Месторождение "Умид" расположено в 75 километрах от Баку, в 40 километрах от берега.

По предварительным данным, запасы перспективной структуры "Бабек" могут составлять 400 миллиардов кубометров газа и 80 миллионов тонн конденсата.

(Автор: Илькин Шафиев)

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