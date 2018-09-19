SOCAR огласила направления использования средств на повышение своего уставного капитала

19 сентября 2018 12:13 (UTC+04:00)
БАКУ /Trend/ - Азербайджанская госкомпания SOCAR получила треть средств, предусмотренных в госбюджете на увеличение ее уставного капитала, в связи с проведением работ на месторождениях "Умид-Бабек" и "Карабах".
Об этом сказал в среду журналистам вице-президент SOCAR по экономическим вопросам Сулейман Гасымов.
Напомним, что SOCAR получит 663 миллиона манатов из госбюджета на 2018 год на увеличение уставного капитала в связи с проведением работ по бурению.
"Треть средств, в размере 221 миллиона манатов, уже выделена", - сказал Гасымов.
Отметим, что нефтегазовое месторождение "Карабах", открытое в 2000 году, расположено в 130 километрах к востоку от Баку. Глубина моря на месторождении меняется в диапазоне 250-450 метров. Начальные запасы нефти месторождения оцениваются в 100 миллионов тонн.

Оператором разработки месторождения является SOCAR. Компания ожидает получения первой продукции с месторождения в 2021 году.

Об открытии месторождения "Умид" SOCAR объявила в 2010 году.

Risk-service контракт (контракт с минимальной гарантией возмещения) о разведке и разработке морского блока, включающего газовое месторождение "Умид" и перспективную структуру "Бабек" на Каспии, был подписан между SOCAR и операционной компанией SOCAR Umid Oil and Gas Limited 12 января 2017 года.

По данным SOCAR и по результатам бурения первой разведочной скважины, объем запасов месторождения оценивается более чем в 200 миллиардов кубометров газа и 40 миллионов тонн конденсата. Месторождение "Умид" расположено в 75 километрах от Баку, в 40 километрах от берега.

По предварительным данным, запасы перспективной структуры "Бабек" могут составлять 400 миллиардов кубометров газа и 80 миллионов тонн конденсата.

(Автор: Илькин Шафиев)

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