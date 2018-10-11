Финляндия инвестирует свыше 110 млн евро в энергетику Африки

11 октября 2018 09:06 (UTC+04:00)

Финляндия через структуры Всемирного банка направит 114 миллионов евро на увеличение энергетических мощностей в Африке. Об этом сообщает в четверг ПРАЙМ со ссылкой на МИД страны.

На ежегодном совещании Всемирного банка и МВФ, которое проходит на Бали, финский министр внешней торговли и развития Анн-Мари Виролайнен подпишет специальное соглашение о сотрудничестве.

Подразумевается, что 114 миллионов евро, полученных от финских налогоплательщиков, будут использованы на коммерческие климатические и энергетические проекты в развивающихся странах в течение следующих четырех лет с последующим возвратом Финляндии средств и процентов в течение 25 лет.

"Электричество по-прежнему отсутствует у более чем миллиарда человек намид планете. В развивающихся странах доступ к электроэнергии также является вопросом прав человека, а нехватка электроэнергии — как ручной тормоз для развития общества", — отметила Виролайнен.

Первые инвестиции в размере 3 миллионов евро были направлены на крупный проект энергетической компании Gaia Energy в Марокко, целью которого является строительство 22, в основном ветроэнергетических, электростанций в девяти африканских странах: Кот-д'Ивуар, Гана, Эфиопия, Кения, Танзания, Нигерия, Тунис, Алжир и Марокко.

Электростанции имеют номинальную мощность в три гигаватта, поэтому они увеличивают существующую ветроэнергетическую мощность в Африке примерно на 50 процентов. Всемирный банк также инвестировал собственные средства в работы по строительству энергетических объектов. Цель компании — собрать вместе с Gaia Energy частные инвестиции в единый пакет, требующий нескольких миллиардов евро. Роль финского финансирования заключается в том, чтобы помочь мобилизовать частный капитал и открыть рынки развивающихся стран, уточняет МИД.

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