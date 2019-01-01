“Росатом” готов помочь Азербайджану в удовлетворении потребностей в чистой энергии (Эксклюзив)

1 января 2019 09:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственная корпорация России по атомной энергии "Росатом" готова предложить свои решения для удовлетворения потребностей Азербайджана в чистой и безопасной энергии, сообщили Trend в компании.

"В случае принятия руководством Азербайджана решения о развитии в стране атомной энергетики, госкорпорация "Росатом" будет готова предложить передовые и проверенные решения для удовлетворения потребностей Азербайджана в чистой и безопасной энергии", - сообщили в корпорации.

Сегодня, отметили в корпорации, атомная энергетика является надежным, бесперебойным источником экологически чистой энергии.

В корпорации подчеркнули, что "Росатом" обладает колоссальным опытом по строительству атомных электростанций, является надежным поставщиком технологий и оборудования для зарубежных партнеров.

Отметим, что в настоящее время Азербайджан сотрудничает с госкорпорацией "Росатом" в развитии кадрового потенциала. В частности, сотрудники азербайджанского ЗАО "Центр ядерных исследований" проходят обучение в "Институте инженерной физики" при поддержке "Росатом". Обучение сотрудников центра в данном институте является первой целевой подготовкой кадров ЗАО и представляет особую важность для формирования национальных кадров в области ядерной физики.

Госкорпорация "Росатом" осуществляет масштабную программу сооружения АЭС по всему миру. Портфель зарубежных заказов включает 36 энергоблоков в 12 странах. На разных стадиях реализации находятся блоки Белорусской АЭС, АЭС "Аккую" в Турции, АЭС "Бушер" в Иране, АЭС "Эль-Дабаа" в Египте, АЭС "Куданкулам" в Индии, АЭС "Пакш-2" в Венгрии, а также ряд других атомных объектов.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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