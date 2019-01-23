TAP своевременно обеспечит Италию новым источником поставок газа - региональный менеджер

БАКУ /Trend/ - Проект Трансадриатического газопровода (TAP) своевременно обеспечит Италию новым источником поставок газа.

Как сообщает в среду Trend, об этом в интервью Progetto Manager сказал региональный менеджер проекта в Италии Мишель Марио Элия.

«TAP является приоритетным проектом для Европы. На сегодняшний день построено более 80 процентов трубопровода. Мы работаем над тем, чтобы трубопровод был введен в эксплуатацию, как и планировалось, в 2020 году», - сказал он.

Говоря в частности о процессе строительства TAP в Италии, Элия сказал, что проект предусматривает строительство микротоннеля, восьмикилометрового участка, а также приемного терминала.

«В настоящее время идет работа на территории приемного терминала и на восьмикилометровом участке трубопровода» - сказал он.

Элия добавил, что TAP является стратегическим проектом, поскольку он укрепит энергетическую безопасность, диверсификацию источников и сможет гарантировать более конкурентоспособные цены на газ в Италии.

«В Италии потребление газа неуклонно росло в течение последних трех лет и достигло 75 миллиардов кубометров в 2017 году. Более 90 процентов этого газа поступает из-за рубежа, а именно из России, Алжира, Ливии, Северной Европы. Контракты на поставку около 35 миллиардов кубометров в год истекают к 2020 году. Таким образом, TAP станет своевременным источником поставок газа для Италии», - отметил он.

Отметим, что ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор".

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубических метров в год с возможностью ее удвоения.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будет проложено по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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