Азербайджанская нефть 22 января подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли», на базисе CIF в итальянском порту Аугуста в среду составила 62,74 доллара за баррель, что на 0,44 доллара меньше показателя вторника, сообщил Trend в четверг источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light 23 января составила 61,91 доллара за баррель, что на 0,4 доллара меньше по сравнению с предыдущим показателем. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует этот сорт по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми – по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена на URALS с отгрузкой из порта в среду составила 59,29 доллара за баррель, что на 0,33 доллара больше предыдущего показателя.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 23 января осталась без изменений на уровне 60,98 доллара за баррель.

(Автор: Талех Мурсагулов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @TalehMursagulov

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