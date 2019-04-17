TANAP будет приведен в готовность летом

17 апреля 2019 12:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан рассчитывает в июне 2019 года привести в готовность Трансанатолийский трубопровод (TANAP) для начала тестовых поставок газа в Европу, сообщает в среду Trend со ссылкой на госкомпанию SOCAR.

Напомним, что 15 апреля в рамках второй фазы началось заполнение системы трубопровода газом.

Заключительная фаза работ в рамках TANAP предусматривает строительство трубопровода из района Сейитгази в Эскишехире до региона Ипсала в Эдирне, вплоть до границы Турции и Греции.

После приведения TANAP в готовность, ожидается завершение строительства Трансадриатического трубопровода (TAP), являющегося последней частью Южного газового коридора.

Отметим, что запуск "фазы 0" проекта TANAP состоялся 12 июня 2018 года в турецкой провинции Эскишехир.

Трубопровод TANAP проложен от грузино-турецкой границы до западной границы Турции. TANAP вместе с другим газопроводом - Трансадриатическим (TAP) - является частью проекта "Южный газовый коридор", который предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" в Европу.

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, как ожидается, составит 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. После завершения строительства TAP газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года.

Долевое распределение акционеров TANAP выглядит следующим образом: ЗАО "Южный газовый коридор" - 51 процент, SOCAR Turkey Enerji - семь процентов, Botas - 30 процентов, BP - 12 процентов.

(Автор: Хейраддин Насирзаде)

Twitter: @1nasirzade

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