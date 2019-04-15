Начались тестовые поставки газа через TANAP (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - В понедельник начались тестовые поставки газа в рамках "фазы 1" Трансанатолийского газопровода (TANAP), который является частью проекта "Южный газовый коридор", предусматривающего транспортировку азербайджанского газа в Европу, сообщил Trend в понедельник источник в консорциуме TANAP.

В консорциуме сказали, что это природный газ, который будет использоваться для тестирования системы.

«Коммерческая транспортировка природного газа начнется, когда Трансадриатический газопровод (TAP) будет готов принять его. TANAP готов на всех уровнях, но до тех пор, пока TAP не готов, коммерческая транспортировка газа в ЕС невозможна », - сказали в консорциуме.

Отметим, что запуск "фазы 0" проекта TANAP состоялся 12 июня 2018 года в турецкой провинции Эскишехир.

Трубопровод TANAP проложен от грузино-турецкой границы до западной границы Турции. TANAP вместе с другим газопроводом - Трансадриатическим (TAP) - является частью проекта "Южный газовый коридор", который предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" в Европу.

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, как ожидается, составит 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. После завершения строительства TAP газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года.

Долевое распределение акционеров TANAP выглядит следующим образом: ЗАО "Южный газовый коридор" - 51 процент, SOCAR Turkey Enerji - семь процентов, Botas - 30 процентов, BP - 12 процентов.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Талех Агавердиев)

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