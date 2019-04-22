Оглашены объемы добычи с крупнейшего газового месторождения в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - До сегодняшнего дня с месторождения «Шах Дениз» в Азербайджане было добыто 104,2 миллиарда кубометров газа и 25,1 миллиона тонн конденсата.

Об этом, как сообщает в понедельник Trend, сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на IV Международном форуме SOCAR «Downstream Каспий и Центральная Азия – трейдинг, логистика, нефтепереработка и нефтехимия» в Баку.

При этом, по словам министра, за этот период было экспортировано 69,7 миллиарда кубометров газа, добытого на этом месторождении.

В январе-марте этого года добыча газа в стране выросла на 25,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 9,1 миллиарда кубометров газа. Экспорт газа за тот же период вырос на 26,6 процента, до 3,2 миллиарда кубометров газа, добавил Шахбазов.

На долю добычи с «Шах Дениз», добавил министр, пришлись 4,3 миллиарда кубометров газа и один миллион тонн конденсата.

Контракт на разработку морского месторождения "Шах Дениз" был подписан четвертого июня 1996 года.

В соответствии с подписанными 17 декабря 2013 года в Баку документами, контракт по разработке "Шах Дениз" был продлен с 2036 года до 2048 года, а долевое участие SOCAR и BP (оператор проекта) в проекте увеличилось до 16,7 процента и 28,8 процента соответственно.

Долевое распределение среди участников соглашения: BP (оператор) -28,8 процента, AzSD - 10 процентов, SGC Upstream - 6,7 процента, Petronas - 15,5 процента, Lukoil - 10 процентов, NICO - 10 процентов и TPAO -19 процентов.

Доказанные запасы месторождения составляют 1,2 триллиона кубометров газа и 240 миллионов тонн конденсата.

(Автор: Матанат Насибова)

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