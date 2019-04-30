SOCAR и Petronas обсудили вопросы партнерства (ФОТО)

30 апреля 2019 10:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев принял делегацию во главе с президентом компании Petronas Тан Шри Ван Зулкифли Ван Ариффином, находящимся в Азербайджане в связи с Гран-при Формулы-1 SOCAR, сообщили Trend в компании.

Ровнаг Абдуллаев поздравил гостей с успехом Mercedes-AMG Petronas Motorsport на Формуле-1 Гран-при SOCAR.

Руководство Petronas выразило благодарность в связи с ежегодной организацией соревнований Формулы-1 на высоком уровне.

На встрече стороны обсудили текущие вопросы партнерства, в том числе высокий уровень развития проекта "Шах Дениз". Было отмечено, что второй этап разработки месторождения Шах Дениз и других участков "Южного газового коридора" осуществляются своевременно, иногда даже с опережением графика.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества в сферах производства, продаж и других сферах. Было также отмечено, что возможности сотрудничества будут определены в различных других областях, представляющих интерес. Президент Petronas Тан Шри Ван Зулкифли Ван Ариффин сказал, что такие встречи на высоком уровне полезны, и поделился своим мнением по повод будущих встреч в Баку и Малайзии.

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