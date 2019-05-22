Минэнерго Греции: IGB будет способствовать созданию интегрированного рынка газа на Балканах

22 мая 2019 19:59 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Интерконнектор Греция-Болгария (IGB), церемония закладки которого состоялась 22 мая, будет способствовать созданию единого рынка газа на Балканах.

Об этом сказал министр охраны окружающей среды и энергетики Греции Йоргос Статакис, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство.

«Сегодня мы отмечаем начало строительных работ по IGB, которые будут проводиться греческими компаниями. Это исторический момент не только для Балкан, но также и для более широкого региона Юго-Восточной Европы. Мы закладываем фундамент перехода к единому рынку газа в нашем регионе, при обеспечении безопасности поставок. Я хотел бы поблагодарить всех, кто работал над реализацией этого проекта, и, особенно, мою коллегу, Теменужку Петкову, за отличное сотрудничество », - сказал он.

Кроме того, в министерстве охраны окружающей среды и энергетики Греции заявили, что IGB является фундаментом "Вертикального коридора", который будет транспортировать природный газ из Трансадриатического газопровода (TAP) на Балканы.

«В будущем трубопровод может поставлять газ из месторождений Восточного Средиземноморья на европейские рынки. IGB также будет способствовать созданию интегрированного рынка газа на Балканах со стабильными потоками продуктов и низкими ценами, что способствует появлению новых игроков», - сказали в министерстве.

Отметим, что IGB - это газопровод, который позволит Болгарии получать азербайджанский газ, в частности, добытый со второй стадии газоконденсатного месторождения "Шах Дениз". IGB будет подключен к ТАР, по которому газ со второй стадии месторождения "Шах Дениз" будет поставляться на европейские рынки.

Первоначальная мощность IGB составит три миллиарда кубометров газа.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Талех Агавердиев)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Inside World Football: Азербайджан разочарован решением Мхитаряна из «Арсенала»
Общество 18:59
Премьер Болгарии: Строительство IGB приведет к реальной диверсификации источников поставок газа
Энергетика 18:07
В Азербайджане снизился спрос на сельхозоборудование
Бизнес 17:52
Состоялась церемония закладки фундамента газопровода, предназначенного для транзита азербайджанского газа в Болгарию
Энергетика 17:15
Азербайджан увеличил производство нефтепродуктов
Энергетика 16:38
Посол: Братские отношения между Казахстаном и Азербайджаном продолжат динамично развиваться и при новом руководстве страны
Политика 16:13
Лента новостей
Мэтью Брайза: По собственному опыту знаю, насколько безопасен Баку
Политика 20:40
Мэй пообещала, что билль о Brexit опубликуют 24 мая
Европа 20:31
Опрос показал лидерство партии Зеленского на будущих выборах в Верховную раду
Другие страны 20:27
Месут Озиль обратился к азербайджанцам
Общество 20:23
В Казахстане откроют завод по производству керамогранита
Бизнес 20:00
Джавид Гурбанов: Железная дорога в Баку будет продлена до аэропорта
Экономика 19:51
Госдеп: США не могут подтвердить, что в Идлибе на днях применили химоружие
США 19:45
США вернулись к закупкам венесуэльской нефти
США 19:41
Верховная Рада отвергла законопроект Зеленского о выборах народных депутатов
Другие страны 19:39