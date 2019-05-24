Азербайджанская нефть дешевеет

24 мая 2019 18:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений “Азери-Чираг-Гюнешли”, на базисе CIF в итальянском порту Аугуста 23 мая составила 70,9 доллара за баррель, что на 3,3 доллара меньше показателя среды, сообщил Trend в пятницу источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light в четверг составила 70,07 доллара за баррель, что на 3,3 доллара меньше по сравнению с предыдущим показателем. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует этот сорт по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми – по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена на URALS с отгрузкой из порта в четверг составила 67,14 доллара за баррель, что на 3,34 доллара ниже по сравнению с предыдущим показателем.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 23 мая составила 68,49 доллара за баррель, что на 3,34 доллара дешевле предыдущего показателя.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджанская нефть дешевеет
Энергетика 23 мая 16:01
Moody's : период высоких цен на нефть не будет длительным
Экономика 23 мая 15:34
Нефть WTI подешевела на 3%
Энергетика 23 мая 00:04
Какими будут цены на нефть в 2019 году?
Энергетика 22 мая 11:02
Азербайджанская нефть дешевеет
Энергетика 22 мая 10:37
Азербайджанская нефть подешевела
Энергетика 21 мая 10:00
Лента новостей
Бакинский медиа-центр продолжает сотрудничество с Международным союзом велосипедистов
Общество 19:06
Дональд Трамп: Между США и Азербайджаном существует крепкое партнерство, построенное на множестве общих интересов
Политика 18:43
В Баку определились финалисты Чемпионата Европы по аэробной гимнастике среди смешанных пар
Общество 18:30
Меркель заявила, что ФРГ продолжит сотрудничать с Лондоном по Brexit и после отставки Мэй
Европа 18:29
Госдеп: США не предлагают курдам в Сирии никакого самостоятельного политического будущего
США 18:24
Президент Ильхам Алиев выделил финансовую помощь религиозным общинам Азербайджана
Политика 18:05
"Казахтелеком" определил сумму на выплату дивидендов
Бизнес 17:59
Узбекский "Нефтегазинвест" открывает тендер на фильтр-элементов Hilliard
Тендеры 17:59
Химический госконцерн Туркменистана планирует сделку с российским предприятием
Бизнес 17:59