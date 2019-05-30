Переговоры о приобретении акций Антипинского НПЗ продолжаются - президент SOCAR

30 мая 2019 11:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская госкомпания SOCAR продолжает вести переговоры по приобретению акций Антипинского НПЗ.

Об этом, как передает Trend, сказал в четверг журналистам президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев в рамках конференции Caspian Oil and Gas в Баку.

По его словам, SOCAR в настоящее время ведет переговоры с различными компаниями, в том числе и с Антипинским заводом.

Отметим, что в апреле «Сбербанк» получил 100 процентов в кипрской структуре Vikay Industrial, которая владеет 80 процентами Антипинского НПЗ, остальные 20 процентов акций принадлежат различным юридическим и физическим лицам.

Уже через три недели руководство предприятия подало иск в суд о признании Антипинского НПЗ банкротом. Общая задолженность перед банками оценивается в пять миллиардов долларов.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф сказал, что переговоры с потенциальными инвесторами о продаже НПЗ продолжаются.

Отметим, что с 29 мая по 1 июня в Азербайджане проходит конференция "Caspian Oil and Gas".

На конференции участвуют руководители самого высокого уровня для обсуждения ключевых нефтегазовых проектов каспийского региона и обеспечения энергетической безопасности.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

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