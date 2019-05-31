Министр: Итальянские компании вложили почти $600 млн в нефтегазовый сектор Азербайджана

31 мая 2019 20:11 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Итальянские компании вложили 596 миллионов долларов в нефтегазовый сектор Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на мероприятии по случаю 73-й годовщины провозглашение Итальянской Республики.

Министр отметил, что Италия - главный торговый партнер Азербайджана.

"Италия является важной страной для Азербайджана из-за поддержки позиции страны в нагорно-карабахском конфликте, а также содействия развитию отношений между ЕС и Азербайджаном", - сказал он.

Шахбазов отметил, что объем взаимного товарооборота между двумя странами, а также экспорт из Азербайджана в Италию увеличился за последний год.

"Инвестиции итальянских компаний в экономику Азербайджана составили 767 миллионов долларов до сегодняшнего дня. А инвестиций азербайджанских компаний в Италию составили 135 миллионов долларов", - сказал Шахбазов.

Министр отметил, что проект Трансадриатического газопровода (ТАР), который объединяет две страны, на сегодняшний день завершен на более чем 87 процентов. Он выразил уверенность в том, что 2020 год, когда будет запущен этот проект, будет историческим годом в сотрудничестве двух стран.

Отметим, что ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор".

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TAP будет завершено в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будут проложены по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Талех Агавердиев)

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