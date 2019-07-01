"Росатом" приступил ко второму этапу строительства АЭС в Узбекистане

1 июля 2019 11:44 (UTC+04:00)

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