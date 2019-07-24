«Интер РАО» продаст свою долю в Экибастузской ГРЭС-2 фонду «Самрук-Қазына»

24 июля 2019 12:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» Казахстана приобретет 50 процентов доли в Экибастузской ГРЭС-2 (СЭГРЭС-2) у группы «Интер РАО», сообщает Trend в среду со ссылкой на пресс-службу фонда.

Тем самым Фонд станет обладателем 100-процентной доли участия в СЭГРЭС-2. Сделку планируется завершить до конца 2019 года в соответствии с Дорожной картой по проекту.

Отметим, Интер РАО продает свою долю в СЭГРЭС-2 на рыночных условиях, однако цена сделки не может быть раскрыта до ее завершения.

«Вместе с тем приобретение данного актива является логичным, учитывая, что Фонд уже владеет 50 процентами акций СЭГРЭС-2. В свою очередь, закрытие сделки зависит от исполнения определенных условий, включая одобрение сделки органами управления сторон, получение согласия банков-кредиторов СЭГРЭС-2 на смену акционера и так далее», - отмечается в информации пресс-службы.

Наряду с этим, Интер РАО сообщил, что решение о выходе компании из СЭГРЭС-2 связано с намерением сконцентрироваться на работе на своем ключевом рынке – в России, сказано в сообщении. После закрытия сделки по продаже доли в СЭГРЭС-2 у Интер РАО не останется активов в Казахстане.

(Автор: Наргиз Садыхова)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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