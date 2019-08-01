Самир Шарифов: В кредите MIGA для ЮГК необходимости нет

БАКУ /Trend/ - В гарантированном кредите в размере 750 миллионов долларов, выделенном Многосторонним агентством по инвестиционным гарантиям (MIGA) для “Южного газового коридора” (ЮГК), необходимости нет.

Об этом, как сообщает Trend, сказал министр финансов Азербайджана Самир Шарифов на совещании, связанном с социально-экономической сферой.

«Радует то, что нет нужды в дополнительном финансировании этого проекта, но были проведены переговоры с зарубежными финансовыми структурами и они были готовы выделить средства при необходимости», - сказал он.

Министр отметил, что в Азербайджане все обязательства по государственному долгу, а также утвержденные среднесрочная и долгосрочная стратегии управления государственным долгом полностью выполняются.

Отметим, что проект "Южный газовый коридор" предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках разработки месторождения "Шахдениз-2".

Основными компонентами проекта являются: "Шах Дениз 2", расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Трансанатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Трансадриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юге Италии.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в начале 2020 года в объеме 10 миллиардов кубических метров. Кроме того, шесть миллиардов кубометров азербайджанского газа будут поставляться в западные регионы Турции. Поставки в Турцию начались летом 2018 года.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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