Азербайджан, Россия и Иран подписали соглашение о совместной разработке ТЭО проекта «Север – Юг»

БАКУ/Trend/ - 12 августа Россия, Азербайджан и Иран заключили соглашение о совместной разработке технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта создания энергетического коридора «Север – Юг» (АИР) между энергосистемами Азербайджана, Ирана и России, сообщает в среду Trend со ссылкой на АО «Системный оператор Единой энергетической системы» (АО «СО ЕЭС»).

Как отмечается, со стороны России участниками соглашения стали АО «СО ЕЭС» и ПАО «Россети», со стороны Азербайджана и Ирана ОАО «Азерэнержи» и управляющая компания по электрогенерации, передаче и дистрибуции «ТАВАНИР», соответственно.

«В рамках разработки ТЭО планируется изучение технических и экономических аспектов различных условий соединения энергосистем России, Азербайджана и Ирана, а также исследование возможности передачи электроэнергии по электрическим магистралям стран-участниц соглашения, в том числе с учетом поэтапного увеличения объемов электропередачи. В результате исследования будут определены требования к системам релейной защиты и противоаварийной автоматики, системам мониторинга запасов устойчивости, системам связи и обмена телеметрической информацией, а также технические мероприятия, подлежащие реализации в энергосистемах России, Азербайджана и Ирана», - говорится в информации.

По сообщению АО «СО ЕЭС», на основе комплексного анализа текущего состояния и перспектив развития энергосистем трех стран, а также их связей с энергосистемами соседних стран, будет произведена оценка экономической целесообразности соединения энергосистем стран-участниц соглашения, а также эффективности различных способов реализации энергетического коридора «Север – Юг» (АИР).

«Для проведения исследований стороны предоставят разработчику ТЭО всю необходимую информацию, в том числе данные о параметрах электростанций, электрических сетей, систем регулирования и противоаварийной автоматики, систем передачи телеметрической информации, нагрузке потребителей. Заказчиком проекта технико-экономического обоснования выступит компания «ТАВАНИР», которая по согласованию с ПАО «Россети» и ОАО «Азерэнержи» определит разработчика ТЭО из числа компаний, имеющих соответствующий опыт проведения подобных работ в сфере электроэнергетики. Разработку технико-экономического обоснования проекта соединения энергосистем планируется выполнить в течение одного года», - говорится в сообщении.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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