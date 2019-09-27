Премьер-министр Грузии встретился с президентом SOCAR

БАКУ/Trend/ - Премьер-министр Грузии Георгий Гахария встретился с президентом Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнагом Абдуллаевым, сообщает Trend со ссылкой на SOCAR Georgia.

Основной темой обсуждений стали инвестиционные проекты, реализуемые SOCAR в Грузии.

Во встрече приняли участие министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава, директор SOCAR Energy Georgia Махир Мамедов, директор Управления инвестициями SOCAR Вагиф Алиев и посол Азербайджана в Грузии Дурсун Гасанов.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор:Ровшан Гусейнов)

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