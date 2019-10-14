Туркменистан и Пакистан проведут переговоры по проекту газопровода ТАПИ

АШХАБАД /Trend/ - Туркменистан и Пакистан на межправительственном уровне проведут на этой неделе переговоры по проекту строительства газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), сообщает Trend со ссылкой на пакистанское издание The Express Tribune.

В ходе встречи предстоит обсудить вопросы по устранению всех препятствий в ходе реализации проекта, и установить сроки начала строительных работ на пакистанской территории.

Напомним, что соглашение Host Government Agreement (HGA) - в котором закреплены основные условия договора TAPI Pipeline Company Ltd с Пакистаном были подписаны в Исламабаде в марте 2019 года. Ожидается, что на пакистанской территории маршрут будет проложен от Чамана до Мултана через Кветту и Дера-Исмаил-Хан.

На данном этапе идет обсуждение деталей полной версии HGA.

The Express Tribune отмечает, что согласно HGA - TAPI Pipeline Company Ltd получил право реализовать и эксплуатировать пакистанский сегмент проекта трубопровода в последующие 25 лет.

"Будут проведены критические обсуждения, поскольку Пакистан уже дал заверения в том, что он будет продвигать проект", - приводятся в информации слова управляющего директора пакистанской компании Inter State Gas Systems (ISGS) Мобина Саулата.

Также сообщается, что правительство Пакистана намерено предоставить льготы и разрешения компании TAPI Pipeline Company Ltd, на открытие ее филиала в Пакистане, защиту инвестиций и реализацию проекта путем предоставления земли.

Ранее сообщалось, что стоимость туркменского трубопроводного газа, который будет поставляться в Пакистан, будет значительно ниже по сравнению с ценой импортируемого из других стран сжиженного газа.

Отметим, что лидером TAPI Pipeline Company Ltd является госконцерн «Туркменгаз» - имеющий контрольный пакет акций и выполняющий функции основного финансиста и управленца проектом. В консорциум также входят Афганская газовая корпорация, пакистанская Inter State Gas Systems (Private) Limited и индийская GAIL. Строительство туркменского отрезка ТАПИ, годовой мощностью в 33 миллиарда кубометров газа стартовало 13 декабря 2015 года. Афганистан приступил к своим работам в феврале прошлого года.

Пакистан и Индия намерены ежесуточно получать по 1,35 миллиарда кубических футов природного газа - каждый, а Афганистан ожидает долю в 0,5 миллиарда кубических футов.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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